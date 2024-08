Inter No Mineirão, Inter enfrenta o Cruzeiro em jogo atrasado pelo Brasileirão nesta quarta-feira

27 de agosto de 2024

O Inter tem pela frente o Cruzeiro novamente. Após a vitória no fim de semana contra o time mineiro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a equipe agora vai a Belo Horizonte para o jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30min desta quarta-feira (28), no estádio Mineirão.

O treinamento que finalizou a preparação para a partida aconteceu na manhã desta terça-feira (27) no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou um trabalho fechado para realizar os últimos ajustes no time que entrará em campo. Em relação ao último jogo, o técnico não poderá contar com o goleiro Chino Rochet, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A delegação colorada viaja no início da tarde desta terça para Minas Gerais. Com 28 pontos, o Clube do Povo ocupa a 11ª posição na tabela, mas ainda com quatro jogos a menos que a maioria das equipes do campeonato.

