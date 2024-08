Grêmio Grêmio se reapresenta e começa a semana de treinos para enfrentar o Galo na Arena pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

O jogo marca o retorno do Tricolor à Arena depois da enchente de maio, em Porto Alegre Foto: Lucas Uebel/Grêmio Lucas Uebel Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a importante vitória de domingo sobre o Criciúma, em Santa Catarina, o Grêmio se reapresentou na manhã desta terça-feira (27), no CT Luiz Carvalho, iniciando a semana de trabalhos com foco na partida de domingo, contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão. O jogo marca o retorno do Tricolor à Arena depois da enchente de maio, em Porto Alegre.

O trabalho desta manhã iniciou com o grupo todo reunido para o aquecimento e uma dinâmica de troca de passes rápidos com arranque e velocidade.

Na sequência, ocorreu a divisão: aqueles atletas que atuaram mais de 60 minutos contra o Criciúma, foram para o campo 2 e realizaram um treino técnico em campo reduzido e limite de três toques na bola. Na primeira parte, conclusões em dois pequenos arcos. Logo depois, arcos de tamanho normal.

O restante do grupo permaneceu sob as orientações de Renato Portaluppi no Campo 1 para treinamento coletivo de campo inteiro. Os times foram mesclado por atletas da base. Participaram Fernandinho, Felipe, Karele, Paulo, Berrutti, Renato, Lidorio, Leandro, Acácio e Arthur Aguiar.

Na parte final, Renato comandou um treino de arremates de média e longa distância. O grupo volta aos treinamentos na manhã desta quarta-feira (28), a partir das 10h.

