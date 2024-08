Grêmio Grêmio informa sobre a lesão de Pavon

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Atacante está em tratamento de fisioterapia Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atacante está em tratamento de fisioterapia. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o atacante Cristian Pavon relatou dores após treinamento da última sexta-feira (23), foi submetido a exame de ressonância magnética e teve diagnosticada lesão muscular grau 1b no músculo bíceps femoral da coxa direita. O atleta já iniciou tratamento com os fisioterapeutas do Clube.

Não foi informado o tempo em que ficará de fora, mas o camisa 21 já desfalcou o Tricolor na vitória contra o Criciúma no último domingo (25), por 1 a 0 , no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pelo Brasileirão.

