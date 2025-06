Grêmio Gabriel Grando não aceita proposta do Grêmio para renovação e pode ser negociado

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

Goleiro recusa proposta dos gaúchos para ampliação do vínculo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Formado nas categorias de base do Grêmio, o goleiro Gabriel Grando não tem sua permanência garantida e pode deixar o clube nesta janela de transferências. A negociação frustrada com o Palmeiras e a insatisfação com seu aproveitamento em campo são os principais fatores que aproximam o jogador de uma possível saída.

Com a saída de Marchesín, Grando iniciou a temporada como titular, mas passou para a reserva com a chegada de Tiago Volpi em janeiro. De lá pra cá, o goleiro de 25 anos atuou apenas quatro vezes. O detalhe é que em três desses jogos, o time atuou com reservas. Insatisfeito com a atual condição, ele busca um local ao qual se sinta mais valorizado.

Em 2024, Grando foi emprestado ao Cruzeiro, mas sequer chegou a jogar. Na temporada atual, ele registra menos de sete partidas neste Brasileirão, o que lhe permite jogar por outra equipe da Série A a partir de 10 de julho. Afinal, sondagens não faltam. Mas para assinar pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça, ele só estará livre a partir de abril de 2026.

Grando tem recebido sondagens e pode ser negociado nesta janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. Como ainda não completou sete partidas no Campeonato Brasileiro, o mercado nacional segue sendo uma possibilidade, além do eventual interesse do futebol estrangeiro.

2025-06-29