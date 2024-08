Porto Alegre Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros é interditada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

As rachaduras foram verificadas em 16 de agosto. Desde então, o prédio já estava bloqueado Foto: Cristine Rochol/PMPA Área é uma das mais afetadas pelas enchentes de maio na capital gaúcha. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde interditou a Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre, em razão da constatação de rachaduras nas paredes e na laje, além do deslocamento do solo sob as vigas, consequências da enchente de maio. As rachaduras foram verificadas em 16 de agosto. Desde então, o prédio já estava bloqueado.

A decisão sobre a interdição, tomada nesta terça-feira (27), ocorreu após laudo técnico apresentado por engenheiros civis da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura constatar grau de risco crítico na edificação, sendo indicada a sua demolição.

Atendimento

Os atendimentos em saúde prestados pelo posto agora interditado seguem ocorrendo em unidade móvel estacionada ao lado da edificação fechada, no pátio da Escola Estadual Alvarenga Peixoto (rua Santa Rita de Cassia, 100, km2), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Outras duas unidades do bairro Arquipélago – Ilha do Pavão e Ilha da Pintada – contam com atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação.

