Inter negocia com o zagueiro Clayton Sampaio, que atua em Portugal

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Clayton Sampaio, zagueiro do AVS Foto: Divulgação/AVS SAD Foto: Divulgação/AVS SAD

O Inter intensifica esforços para reforçar o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. À procura de zagueiros, o clube gaúcho abriu negociações com Clayton Sampaio, que atua no AVS, da primeira divisão de Portugal.

A direção colorada mira adquirir parte dos direitos econômicos do defensor. As conversas são vistas como bem encaminhadas, mas ainda há detalhes a definir. O vínculo do jogador é válido até junho de 2027.

Natural de Santos, o zagueiro é destro e tem 1,87m. Na temporada passada, disputou 41 das 42 partidas no acesso da equipe à elite do futebol português. Na atual, atuou duas vezes, ambas como titular. No último jogo do time, ficou fora por estar em negociações com o Inter.

O Inter volta a campo nesta quarta-feira (28) para, mais uma vez, enfrentar o Cruzeiro, agora no Mineirão. A partida é válida pela quinta rodada do Brasileirão e foi adiada devido às enchentes de maio.

