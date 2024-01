Inter Após vitória e outros resultados da rodada, o Inter é o novo líder do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Com o resultado do confronto contra o Ypiranga, válido pela terceira rodada, o Colorado somou 7 pontos na tabela. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após a vitória de 3 a 0 sobre o Ypiranga e outros resultados da terceira rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter assumiu a liderança do torneio estadual, com 7 pontos. Disputada no último sábado (27), no Beira-Rio, a partida teve gols de Alan Patrick, Wanderson e Charles Aránguiz. Na próxima quarta-feira (31), o Colorado volta a campo diante do Guarany, em Bagé, a partir das 18h30min.

A manutenção da liderança na próxima rodada depende apenas de um novo triunfo do Inter, já que somente 1 ponto separa a equipe comandada por Eduardo Coudet do segundo e do terceiro colocado na tabela: Juventude e Grêmio, respectivamente, têm ambos 6 pontos. Logo atrás, na quarta posição, vem o Caxias, com 5 pontos.

Mais de 12 mil pessoas acompanharam a goleada do Inter no Beira-Rio. Entretanto, por conta de uma punição em razão da briga generalizada na semifinal do Gauchão do ano passado contra o Caxias, apenas mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência puderam acessar o estádio.

Após o jogo contra o Ypiranga, o técnico do Inter, Eduardo Coudet, concedeu entrevista coletiva na qual analisou a exibição da equipe colorada.

“Acho que fizemos um bom jogo. Como temos falado: buscamos, cada vez mais, ir melhorando, conseguindo ritmo e dividindo minutos entre os jogadores. Quanto ao sistema de jogo, começamos como já havíamos iniciado muitas vezes. Depois, no segundo tempo, foram dois centroavantes definidos. Troca o número do telefone, de 4-1-3-2 para 4-3-1-2. Essa é a diferença, com Alan como ‘enganche’. Foi bom. Sinto que melhoramos o ritmo, a circulação de bola. Um pouco do que falávamos na prévia, da transição”, afirmou Coudet.

“Fomos superiores nos dois tempos, mas eu gostaria que nosso time chutasse mais, apesar de os nossos gols terem sido muito bonitos.”

Sobre a quantidade de trocas na equipe, o treinador afirmou: “Não importa o número de trocas que teremos que fazer, temos que continuar jogando do mesmo jeito. São 80 jogos em um ano, e acho que todos vão ter oportunidades de começar como titulares. Todos terão oportunidades e todos vão poder mostrar porque estão aqui. Normalmente se leva seis semanas para preparar um time fisicamente, não sei quando poderemos repetir times, mas certamente na quarta-feira teremos muitas mudanças”, disse o comandante colorado.

Calendário

O calendário colorado no Gauchão foi atualizado na semana passada. A Federação Gaúcha de Futebol divulgou as datas das rodadas quatro a oito do Estadual de 2024, que serão disputadas a partir do próximo dia 31 de janeiro. Confira os próximos duelos da nova agenda do time de Eduardo Coudet:

– 31/01 (QUA) – 18h30 – Guarany x Inter – Estrela D’Alva;

– 03/02 (SÁB) – 16h30 – Inter x Caxias – Beira-Rio;

– 07/02 (QUA) – 21h30 – Santa Cruz x Inter – Plátanos;

– 11/02 (DOM) – 19h – São José x Inter – Francisco Noveletto;

– 14/02 (QUA) – 21h30 – Inter x Brasil-PEL – Beira-Rio.

