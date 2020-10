Esporte Após vitória fora de casa, Grêmio retoma treinamentos com foco no Juventude

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após vencer o Athletico Paranaense de virada na Arena da Baixada, o grupo gremista retomou os treinamentos na tarde dessa segunda-feira (26), com foco na partida contra o Juventude, válido pela Copa do Brasil.

O técnico Renato Portaluppi comandou a atividade técnica e tática com os jogadores que não participaram da partida deste domingo, buscando acertar os detalhes da preparação e definição da equipe que irá enfrentar o time de Caxias do Sul nesta semana. Os demais atletas que estiveram na viagem realizaram trabalho regenerativo e também foram para o campo trabalhar com bola.

Anunciado na tarde dessa segunda-feira (26), Diego Churín esteve no treino fazendo alguns trabalhos com a bola, a tendência é que o jogador já fique a disposição para o confronto da quinta-feira (29).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

