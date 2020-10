Esporte Pensando na Copa do Brasil, Inter retoma os treinamentos após empate com o Flamengo

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após empatar em 2 a 2 com o Flamengo, o Inter retomou os treinos na tarde dessa segunda-feira (26), com foco total na partida contra o Atlético Goianiense, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O plantel se reapresentou no CT do Parque Gigante para treinar visando ao duelo frente ao time goiano. A primeira partida será disputada no estádio Olímpico de Goiânia e a volta, dia 3 de novembro, às 21h30, no Beira-Rio. A equipe comandada por Eduardo Coudet volta a treinar nesta terça-feira, às 10h.

Sem Boschilia, confirmado com uma lesão no joelho direito. O técnico Eduardo Coudet terá o retorno de Cuesta, que não jogou a partida contra o Flamengo por conta de uma suspensão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

