Política Ministros do Supremo veem “desespero” e “cansaço em ato em defesa de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

No palanque, Bolsonaro se defendeu das acusações e disse que poderá ser vítima de uma “covardia”. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil No palanque, Bolsonaro se defendeu das acusações e disse que poderá ser vítima de uma “covardia”. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que o ato esvaziado na Avenida Paulista, em São Paulo, deste domingo (29), demonstrou um certo “desespero” e “cansaço” do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

A manifestação protagonizada por Bolsonaro ocorreu dois dias após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, abrir prazo para que o ex-presidente e demais réus do chamado “núcleo crucial” da trama golpista apresentem suas alegações finais. A expectativa é que o caso seja levado a julgamento em setembro.

Para um ministro da Corte, os discursos tiveram “tom desesperado”. Outro magistrado afirmou que os bolsonaristas têm demonstrado um certo “cansaço” em relação às pautas dos últimos atos, que têm focado na defesa de Bolsonaro e da anistia aos condenados pelos atentados de 8 de janeiro de 2023.

No palanque, Bolsonaro se defendeu das acusações e disse que poderá ser vítima de uma “covardia”, em referência à eventual condenação pelo Supremo. Ele também pediu apoio para eleger 50% dos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e disse que, com isso, “nem preciso ser presidente”.

Como de costume, os ataques mais pesados partiram do pastor Silas Malafaia, que chamou Moraes de ditador e incentivou os manifestantes a chamar o ministro de “assassino”. Ele também fez críticas à delação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro.

Houve ainda ataques à ministra Cármen Lúcia, que foi chamada de “tirana” pelo senador Magno Malta (PL-ES), em referência a uma fala dela durante o julgamento que aumentou a responsabilização das plataformas de redes sociais.

Também participaram do ato os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Levantamento do Poder360 aponta que 16,4 mil pessoas compareceram ao ato do ex-presidente Jair Bolsonaro. A contagem de público foi feita a partir de fotos de alta definição feitas com drone no momento de maior concentração da manifestação. Segundo o Poder360, o número é o menor dos protestos realizados na Paulista desde 2023:

– 29/06/2025 – 16,4 mil;

– 06/04/2025 – 60 mil;

– 07/09/2024 – 58 mil;

– 25/02/2024 – de 300 a 350 mil.

Em outro levantamento, segundo estimativa do Monitor do Debate Político do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), grupo de pesquisa vinculado à USP (Universidade de São Paulo), cerca de 12,4 mil pessoas acompanharam o ato.

As imagens de referência foram capturadas no momento de pico do evento analisadas com uso de inteligência artificial (IA). A margem de erro para mais e para menos é de 1,5 mil pessoas.

O número é inferior ao registrado nos últimos atos da direita realizados na Paulista, segundo a USP: no dia 6 de abril, o evento “Anistia Já” reuniu 44,9 mil pessoas, com margem de 5,4 mil. No dia 16 de março, o público foi um pouco maior que o deste domingo, 18,3 mil, margem de 2,2 mil. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e Valor Econômico.

