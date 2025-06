Esporte Palmeiras vence o Botafogo na prorrogação e vai às quartas de final do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Em jogo equilibrado, Verdão precisou de 120 minutos para derrotar o Glorioso Foto: Vítor Silva/BFR Em jogo equilibrado, Verdão precisou de 120 minutos para derrotar o Glorioso. (Foto: Vítor Silva/BFR) Foto: Vítor Silva/BFR

Em um jogo equilibrado, um golaço de Paulinho na prorrogação classificou o Palmeiras para as quartas de final do Mundial de Clubes com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste sábado (28) nos Estados Unidos.

A jogada individual do camisa 10 do Verdão, limpando três marcadores, chutando rasteiro no canto direito de John – com desvio de Barboza fez a festa da maioria alviverde dentre os 33.657 presentes ao estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Em 120 minutos estudados, nervosos, cheio de erros e de baixo nível técnico, a equipe de Abel Ferreira não encantou. Mas foi a que mais quis jogar, finalizou mais vezes e esteve sempre mais perto do gol que a formação alvinegra. A equipe de Renato Paiva, por sua vez, tentava apenas contra-atacar o adversário.

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Palmeiras. Aberto pela esquerda, Estêvão foi quem criou as principais chances do Verdão, mas faltou caprichar no último passe.

Vitor Roque quase marca após cruzamento rasteiro de Piquerez, e a melhor oportunidade apareceu já nos acréscimos, quando Ríos recebeu pela direita e chutou com desvio, em lance que pareceu gol – a bola bateu na rede por cima.

O Botafogo não conseguiu encaixar boas jogadas no ataque até a parada para hidratação. O lado direito, com Vitinho, Allan e Artur, criou duas oportunidades; Marlon Freitas, em lance isolado, entrou na área, mas chutou longe.

Estêvão voltou a fim de jogo no segundo tempo e disposto a resolver um jogo difícil. O garoto até balançou a rede, mas havia impedimento na jogada. Minutos depois foi substituído e não gostou. Abel dobrou laterais ao lançar mão de Mayke, enquanto que Renato Paiva abriu o time, ao tirar um dos três volantes.

O jogo ficou mais aberto. Nenhum dos dois queria mais 30 minutos de prorrogação sob um intenso calor, mas a falta de criatividade em duelo emocionante, mas de baixo nível técnico, impediu que o jogo fosse decidido nos 90 minutos.

No tempo extra surgiu Paulinho, que entrara no segundo tempo. As dores na perna direita que o impedem de jogar toda a partida não foram obstáculo para o camisa 10 brilhar e resolver uma partida tensa e equilibrada com um golaço. Dentro da área, o atacante driblou Marlon Feitas com facilidade e, com um chute rasteiro de canhota, acertou o canto direito de John. Fez sua tradicional celebração, a flecha, e depois, saiu de campo.

Como não aguenta jogar por muito tempo e sua parte havia sido feita, Paulinho foi sacado minutos após marcar. Abel lançou mão de mais um zagueiro, Micael, e fechou o time, que se defendeu com competência das investidas botafoguenses. Até mesmo quando jogou com dez em campo depois que o capitão Gustavo Gómez levou o vermelho.

Paiva colocou caras novas (inclusive com o estreante Kaio Pantaleão no lugar de Jair, que foi dúvida para o jogo), mas o Botafogo não conseguia chegar à meta de Weverton.

Apagado, Igor Jesus deu sua primeira finalização no início do segundo tempo da prorrogação em cabeçada que passou por cima do gol de Weverton. O Glorioso assustou muito em chegadas de Cuiabano, Correa e Vitinho, mas o Verdão se sustentou.

