Inter Após vitória fora de casa, Roger Machado ainda vê possibilidade de título do Inter

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Esse pode ser o melhor início de trabalho", disse o treinador. Foto: Ricardo Duarte/Inter "Esse pode ser o melhor início de trabalho", disse o treinador. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite de quinta-feira (21), o Inter visitou o Vasco, em São Janúario, e venceu a partida por 1 a 0. Apesar do resultado positivo, o Colorado seguiu na quinta colocação, mas agora com 62 pontos, apenas sete atrás do líder Botafogo.

O técnico Roger Machado, que vem fazendo uma bela campanha com o time, onde mantém uma sequência de 15 jogos de invencibilidade, considera seu início pelo Inter o melhor de sua carreira.

“É o melhor trabalho do momento. Todos os outros foram muito bons, mas de forma interrompidos e não pude concluí-los. Esse pode ser o melhor início de trabalho, com os resultados começando a aparecer” explicou.

Mesmo reconhecendo as dificuldades do título do Campeonato Brasileiro, o treinador mantém positividade.

“Matematicamente ainda é possível. A diferença diminuiu, mas precisamos fazer nossa parte. Propus aos atletas fazer nossa parte. O objetivo foi atingir o mais rápido os pontos a Libertadores e ter chances de brigar pelo título. Não é proibido sonhar. Trabalhamos com os pés no chão. A cada boa atuação solidificamos o trabalho e colocamos pressão em quem está à frente” afirmou o treinador.

“Foi um jogo controlado. Tivemos volume no primeiro tempo, mas poderíamos ter mais conclusões. O segundo tempo traduzimos e transformamos no gol da vitória o volume que criamos. Algumas bolas de cruzamento pela presença do Vegetti. Ajustamos a bola parada do Vasco para não sofrermos. Penso que merecemos o placar” disse Roger.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-vitoria-fora-de-casa-roger-machado-ainda-ve-possibilidade-de-titulo-do-inter/

Após vitória fora de casa, Roger Machado ainda vê possibilidade de título do Inter

2024-11-22