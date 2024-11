Grêmio Grêmio faz mais um dia de treinos com foco em partida contra o Cruzeiro

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

O Grêmio enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira (27), em Belo Horizonte Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira (27), em Belo Horizonte. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta sexta-feira (22), o Grêmio realizou mais um dia de treinamentos no CT Luiz Carvalho. A semana terá foco em partida contra o Cruzeiro, que acontece na próxima quarta-feira (27), às 21, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Os atletas realizaram um aquecimento e partiram para um treino físico com bola. Depois de aquecidos, o elenco foi divido em dois grupos, que trabalharam em campos diferentes. Ambos trabalharam uma dinâmica com espaço reduzido com foco em toques rápidos, agilidade e velocidade na tomada de decisão. O mesmo sistema foi utilizado na sequência, mas em campo maior e com a presença dos goleiros.

O Tricolor volta a treinar na manhã de sábado, às 10h, no CT Luiz Carvalho.

