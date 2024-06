Inter Após vitória no Gre-Nal 442, Eduardo Coudet deverá mexer no Inter para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

O Inter se prepara para uma sequência de dois jogos no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional Coudet não contará com Fernando e Bustos, que receberam o terceiro cartão amarelo no clássico (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

Depois de vencer o Gre-Nal 442 por 1 a 0 no Couto Pereira, em Curitiba, no sábado (22) e aproveitar o domingo (23) de folga, o Inter se prepara para uma sequência de dois jogos no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro compromisso colorado será contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (26), seguido pelo confronto contra o Criciúma, no domingo (30), no próprio Heriberto Hülse. Para isso, o técnico Eduardo Coudet enfrentará desafios para definir o time que entrará em campo contra os donos da casa.

Ainda sem Rochet, Borré e Valencia, que estão servindo as seleções de Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente, na Copa América, Coudet também não contará com Fernando e Bustos, que receberam o terceiro cartão amarelos no Couto Pereira.

Além disso, Alan Patrick e Wesley saíram de campo com problemas físicos e foram reavaliados na segunda-feira (24). No entanto, nenhuma nota oficial foi divulgada pelo Inter sobre o estado de saúde dos jogadores. Lucca, que jogou apenas alguns minutos no Gre-Nal, também deverá ficar de fora do jogo contra o Atlético-MG. O atacante voltou a sentir desconforto na coxa esquerda.

O camisa 10 do Inter, Alan Patrick, responsável pela jogada que resultou no gol colorado no clássico contra o Grêmio, passou por tratamento intensivo dias antes da partida para estar disponível ao técnico Eduardo Coudet. Ele conseguiu se recuperar, mas ainda não está nas melhores condições físicas.

