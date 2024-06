Grêmio Grêmio embarca para Goiânia, onde encara o Atlético-GO pelo Brasileirão nesta quarta-feira

Equipe ficará concentrada na capital goiana até momentos antes do duelo

O Grêmio embarcou para Goiânia no início da tarde desta terça-feira (25), após os últimos trabalhos realizados na manhã de hoje em Curitiba. O Tricolor encara o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, às 20h, nesta quarta-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe fez a última atividade no CT do Coritiba, na capital paranaense, com a comissão técnica passando orientações em relação ao adversário, em jogo que será válido pela 12° rodada no Brasileirão.

A delegação gremista tem previsão de chegada para as 16h35min na capital goiana e ficará concentrada até momentos antes do duelo. O Grêmio busca se recuperar na competição e retomar o caminho das vitórias.

