Esporte Após xingar árbitro, tenista é multado em quase R$ 700 mil

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Tenista pediu desculpas após o incidente Foto: Reprodução de vídeo Tenista pediu desculpas após o incidente. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

No mês passado, Frances Tiafoe fez um desabafo cheio de palavrões sobre um árbitro de cadeira durante o Masters de Xangai. O tenista foi multado em R$ 695 mil pelos seus atos.

O órgão regulador do tênis masculino (ATP), confirmou que seu comitê aplicou uma multa ao tenista, que depois se desculpou pelo seu comportamento, uma multa de 60 mil dólares.

O momento ocorreu em outubro no Masters de Xangai, durante a derrota de Tiafoe para Roman Safiullin, tenista russo.

“Não, não, não, não, eu joguei a bola para cima… Eu estava pronto para sacar. Cara, essa é a regra” disse o jogador para o árbitro Jimmy Pinoargote.

“Não estou comprando essa, é segundo saque”, Pinoargote respondeu, antes de anunciar que seria o segundo saque. Tiafoe acabaria perdendo o ponto e a partida.

Através das suas redes sociais, o tenista aproveitou para pedir desculpas pelo seu comportamento. “Isso não é quem eu sou e não é como quero tratar as pessoas” escreveu.

“Deixei minha frustração no calor do momento tomar conta de mim e estou extremamente desapontado com a forma como lidei com a situação. Esse não é um comportamento aceitável e quero me desculpar com o árbitro, o torneio e os fãs.”

