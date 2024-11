Futebol Brasileiro do Newcastle tem a casa roubada pela segunda vez em 11 meses

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nenhum familiar do jogador estava em casa durante o ocorrido Foto: Divulgação/Newcastle Nenhum familiar do jogador estava em casa durante o ocorrido. (Foto: Divulgação/Newcastle) Foto: Divulgação/Newcastle

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Joelinton, brasileiro do Newcastle, teve a casa invadida mais uma vez na Inglaterra. O caso já ocorreu duas vezes nos últimos 11 meses. Em nenhuma das vezes haviam familiares do meio-campista em casa. No último caso, Joelinton recebeu um alerta de segurança no celular e chamou a polícia, mas os três assaltantes já tinham fugido. O jogador fez um desabafo através de suas redes sociais.

“Nossa casa foi arrombada novamente. Para qualquer um que esteja pensando em fazer isso, saiba que não sobrou nada valioso aqui. Pedimos que nossa casa seja respeitada como um espaço seguro para nossa família. Queremos simplesmente viver em paz”, disse o jogador.

Joelinton diz que o mais importante é a segurança de sua família, e que seu desejo é que seus filhos cresçam sem medo.

O primeiro caso ocorreu em janeiro deste ano. O furto aconteceu durante um jogo contra o Manchester City, na ocasião, o jogador estava lesionado e estava no estádio apenas para acompanhar a partida. Quando os policiais chegaram ao local, os assaltantes já não estavam mais no local, mas itens de valor tinham sido levados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/brasileiro-do-newcastle-tem-a-casa-roubada-pela-segunda-vez-em-11-meses/

Brasileiro do Newcastle tem a casa roubada pela segunda vez em 11 meses

2024-11-15