Seleção Desejo de Jorge Jesus de comandar a Seleção Brasileira empolga a CBF

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











No entanto, Jesus não é unanimidade na CBF.(Foto: Marcelo Cortes/CRF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atual técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Jorge Jesus, já deixou claro publicamente e também nas conversas que tem como principal objetivo assumir o comando da Seleção Brasileira e conquistar uma Copa do Mundo. A atitude deixou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, bastante feliz em relação ao técnico.

No entanto, Jesus não é unanimidade na CBF. Ainda há setores resistentes em relação a contratação do técnico. O que é consenso é que um treinador estrangeiro deverá ser contratado para substituir Dorival Júnior, que foi demitido da função.

Com contrato até junho de 2025 com o Al-Hilal, Jorge Jesus deseja disputar o Mundial de Clubes pela equipe saudita. A Seleção tem dois compromissos das Eliminatórias antes do torneio nos Estados Unidos. Existe a possibilidade da equipe ser comandada por um interino.

O português de 70 anos se aproximou do Brasil quando comandou o Flamengo de junho de 2019 a julho de 2020.

No período, ganhou a admiração de parte dos brasileiros e conquistou os títulos da Libertadores, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Desde então, ouviu pedidos para assumir o comando da Amarelinha. Posto esse que nunca escondeu seu desejo de ocupar. Em 2020, quando ainda estava no Flamengo, Jesus concedeu entrevista ao canal Fox Sports e revelou a vontade de um dia trabalhar à frente da Seleção Brasileira. “Qual treinador do mundo não aceitaria treinar a seleção do Brasil? Qual treinador do mundo não aceitaria treinar o Flamengo? Poucos. O Brasil tem um leque de jogadores que formam duas seleções no maior nível do mundo”, respondeu ao ser questionado sobre o tema. Na mesma entrevista, porém, o técnico apontou a dificuldade de um estrangeiro ser chamado pela CBF para comandar a Seleção. “Acho que [a CBF] não [convidaria um estrangeiro]. Acho que nunca vai ter essa possibilidade de um estrangeiro treinar a Seleção. O Brasil certamente vai ganhar, pode demorar, como está acontecendo, não é campeão mundial há muito tempo, mas vai ganhando algumas coisas”, continuou. Já à frente do Al Hilal, da Arábia Saudita, Jesus voltou a falar sobre a Seleção Brasileira em setembro de 2024. Ao “Maisfutebol”, de Portugal, o ídolo do Flamengo reforçou o desejo, mas novamente citou o fato de ser estrangeiro. “É, a Seleção Brasileira é diferente. Claro que é uma ambição. Não nego. Mas será difícil, acho. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção. Pode ser que mude, mas dificilmente. Eles não estão muito para aí, para um treinador estrangeiro, seja ele quem for”, falou o português.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/desejo-de-jorge-jesus-por-comandar-a-selecao-brasileira-empolga-a-cbf/

Desejo de Jorge Jesus de comandar a Seleção Brasileira empolga a CBF

2025-04-04