Entidade promete um nome até a próxima data Fifa, no dia dois de junho.

Nesta sexta-feira (04), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu um prazo para anunciar o substituto de Dorival Jr no comando da Seleção Brasileira. A entidade promete divulgar um nome até o dia dois de junho, quando inicia a próxima data Fifa.

O presidente recém reeleito Ednaldo Rodrigues se reuniu com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico, para discutir a escolha e possíveis nomes do novo treinador.

“A reunião com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan teve como foco a escolha do novo treinador da Seleção Brasileira. Em breve, anunciaremos o nome do técnico, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na data FIFA de junho”, explicou o presidente.

No dia quatro e nove de junho, o Brasil enfrenta o Equador e o Paraguai, respectivamente.

“Temos tido reuniões com o presidente Ednaldo, com a participação do Juan em algumas delas, com o foco em buscar o nome desse futuro treinador da Seleção Brasileira. Assim que tivermos isso definido por parte do presidente, iniciaremos as negociações para o mais rapidamente possível anunciar o nome do novo comandante da Seleção Brasileira”, contou Rodrigo Caetano.

“O Departamento de Seleções segue providenciando relatórios, fazendo observações in loco, que iniciaremos nesse final da semana, e acompanhando todas as competições relevantes fora do país, para juntarmos o maior número possível de informações para o futuro comandante. Esse trabalho é diário e constante, sempre foi realizado antes. E agora, a gente está dando prosseguimento normalmente”, acrescentou o coordenador.

