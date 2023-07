Economia Após Zelensky dizer que espera se reunir com Lula, governo brasileiro diz que o líder ucraniano é bem-vindo ao nosso País

Zelensky disse que Lula pode ajudar no processo de pacificação no leste europeu. (Foto: Reprodução)

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é “bem-vindo” no Brasil. A posição foi informada após Zelensky afirmar, em entrevista, que espera se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se for convidado.

Na entrevista exclusiva à GloboNews, Zelensky disse acreditar que Lula pode ajudar no processo de pacificação no leste europeu ao tentar unir os presidentes da América Latina em torno desse objetivo.

“Primeiro, preciso de coisas bem concretas. Que ele [Lula] una a América Latina e nos dê oportunidade de fazer uma reunião, e de conversar”, disse Zelensky. “Segundo, há crime de agressão contra nossa soberania e integridade territorial. Sei que Lula e os brasileiros apoiam a soberania da Ucrânia, e precisamos desse apoio”, completou o presidente da Ucrânia.

Nas viagens e reuniões que tem feito com líderes da Europa, Ásia e de países vizinhos, Lula tem discutido a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O petista tem defendido a formação de um grupo de países para negociar com russos e ucranianos o fim do conflito no leste europeu. Lula tem dito que a guerra tem agravado a desigualdade e a fome no mundo, e precisa ser encerrada.

Ajuda brasileira

O líder da Ucrânia disse que o governo brasileiro poderia ajudar o país de diversas formas — e não necessariamente fornecendo armas. “Não pretendo pedir a Lula que me dê armas. Por que faria isso? Sei que ele não vai me dar”, afirmou.

Além de ajuda humanitária, Zelensky conta com ajuda política por parte de Lula. “Há um crime de agressão contra nossa soberania e integridade territorial”, afirmou Zelensky sobre a ocupação russa.

“Sei que Lula e a sociedade brasileira apoiam a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. E precisamos desse apoio.”

Zelensky também comentou a importância de o Brasil apoiar o acordo de grãos. “[Essa é uma forma de] ajudar a Ucrânia e, assim, ajudar outros países que precisam lutar contra a fome”, disse.

Acordo de grãos

O presidente da Ucrânia mencionou a importância do acordo de grãos, que foi encerrado pela Rússia em 18 de julho. A resolução, negociada em julho de 2022, permitia o transporte de alimentos produzidos pelos ucranianos pelo Mar Negro e era crucial para aliviar a fome em diversos países.

“Não são apenas grãos. Isso é terrorismo, um ato terrorista para atormentar o povo para que ele se renda, se curve e desista”, disse Zelensky. “Outros países que sofrem com essa fome também precisam pressionar Putin política e economicamente.”

