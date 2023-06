Economia Aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima do salário mínimo começam a receber a primeira parcela do 13º

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Os depósitos do abono anual começaram a ser feitos no dia 25 de maio aos segurados que recebem um salário mínimo Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a pagar nesta quinta-feira (1º) a primeira parcela da antecipação do 13° salário aos aposentados e pensionistas que recebem acima do piso de R$ 1.320. Os pagamentos prosseguem até quarta-feira (7).

Os depósitos do abono anual começaram a ser feitos no dia 25 de maio aos segurados que recebem um salário mínimo.

Calendário da primeira parcela para quem recebe um salário mínimo:

Final do benefício 1 – 25/5

Final do benefício 2 – 26/5

Final do benefício 3 – 29/5

Final do benefício 4 – 30/5

Final do benefício 5 – 31/5

Final do benefício 6 – 1º/6

Final do benefício 7 – 2/6

Final do benefício 8 – 5/6

Final do benefício 9 – 6/6

Final do benefício 0 – 7/6

Calendário da primeira parcela para quem recebe acima do salário mínimo:

Final do benefício 1 e 6 – 1º/6

Final do benefício 2 e 7 – 2/6

Final do benefício 3 e 8 – 5/6

Final do benefício 4 e 9 – 6/6

Final do benefício 5 e 0 – 7/6

Calendário da segunda parcela para quem recebe um salário mínimo: Final do benefício 1 – 26/6 Final do benefício 2 – 27/6 Final do benefício 3 – 28/6 Final do benefício 4 – 29/6 Final do benefício 5 – 30/6 Final do benefício 6 – 3/7 Final do benefício 7 – 4/7 Final do benefício 8 – 5/7 Final do benefício 9 – 6/7 Final do benefício 0 – 7/7

Calendário da segunda parcela para quem recebe acima de um salário mínimo:

Final do benefício 1 e 6 – 3/7

Final do benefício 2 e 7 – 4/7

Final do benefício 3 e 8 – 5/7

Final do benefício 4 e 9 – 6/7

Final do benefício 5 e 0 – 7/7

