Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Foto: Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quinta-feira (1º), um destaque à MP (medida provisória) de reestruturação do governo que tem como desdobramento a recriação da Funasa (Fundação Nacional de Saúde).

A autarquia, responsável por políticas sanitárias em municípios de pequeno e médio porte, é abrigo tradicional de indicações políticas do Centrão e foi extinta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início do atual mandato.

Deputados de vários partidos que controlavam a Funasa nas últimas gestões protestaram. Em um destaque (proposta de votação de um trecho à parte do texto-base), a Câmara manobrou para recriar a Funasa. Não houve contagem de votos. Por acordo, foi uma análise simbólica a favor da iniciativa.

O destaque foi apresentado pelo PL e retira a Funasa da MP 1.154, que reorganiza a Esplanada dos Ministérios. A extinção da Funasa havia sido determinada por outro ato do governo, publicado também no dia 1° de janeiro: a MP 1.156. Como menções à autarquia foram excluídas do texto final da MP 1.154, e a MP 1.156 perde validade nesta quinta, a fundação será automaticamente recriada.

O deputado federal Danilo Forte (União-CE), ex-presidente da Funasa, celebrou o resultado. “Sei do benefício desse órgão para o atendimento à população em um país continental e repleto de desigualdades regionais como é o Brasil”, afirmou.

“Continuarei vigilante durante o processo de recomposição dos quadros e do orçamento da Funasa, com o respeito que essa importante instituição merece”, acrescentou.

