Economia Preço da gasolina aumenta com ICMS fixo de R$ 1,22 por litro; Rio Grande do Sul é um dos Estados mais afetados

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Somente Amazonas, Alagoas e Piauí, que tinham a alíquota de ICMS superior a R$ 1,22, apresentaram redução no valor do combustível Foto: Agência Brasil Somente Amazonas, Alagoas e Piauí, que tinham a alíquota de ICMS superior a R$ 1,22, apresentaram redução no valor do combustível. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Passou a vigorar nesta quinta-feira (1º), em todo o Brasil, o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) único de R$ 1,22 sobre a gasolina. Até então, as alíquotas variavam nos Estados.

A medida provocou aumento no preço do litro do combustível na maioria das Unidades da Federação, onde, até quarta-feira (31), o valor do imposto sobre a gasolina era menor do que essa taxa fixa.

Somente Amazonas, Alagoas e Piauí, que tinham a alíquota de ICMS superior a R$ 1,22, apresentaram redução no valor do combustível. A maior queda ocorreu no Piauí, com R$ 0,12 de redução por litro de gasolina.

De acordo com dados da Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), Rio Grande do Sul e Goiás são os Estados mais afetados pelo ICMS fixo, com um aumento de R$ 0,29 no preço do litro da gasolina.

O repasse integral do valor da elevação do imposto aos consumidores finais depende dos donos dos postos de combustíveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/preco-da-gasolina-aumenta-com-icms-fixo-de-r-122-por-litro-rio-grande-do-sul-e-um-dos-estados-mais-afetados/

Preço da gasolina aumenta com ICMS fixo de R$ 1,22 por litro; Rio Grande do Sul é um dos Estados mais afetados

2023-06-01