Rio Grande do Sul Aposta de Panambi leva prêmio de R$ 781 mil da Lotofácil

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Duas apostas acertaram os 15 números sorteados na noite dessa terça-feira (30) no concurso 3017 da Lotofácil. Cada um deles ganhou um prêmio de R$ 781.073,18. As apostas vencedoras do prêmio principal são das cidades de Medianeira (PR) e Panambi, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20 e 21.

Apostas

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil.

2024-01-31