Rio Grande do Sul Aposta do Rio Grande do Sul divide o prêmio máximo da Lotofácil e leva mais de R$ 260 mil

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Os números sorteados foram 04, 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 24 Foto: Divulgação Os números sorteados foram 04, 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 24. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma aposta de Muliterno, no Norte do Rio Grande do Sul, acertou as 15 dezenas do concurso 1.969 da Lotofácil, sorteado nesta quarta-feira (20).

O vencedor dividirá o prêmio máximo com outros seis bilhetes, levando R$ 260.440,77. Os números sorteados foram 04, 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 24.

Os outros vencedores são de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro, Aracaju (ES) e São Paulo (SP). O próximo concurso ocorre nesta sexta-feira (22). O prêmio estimado é R$ 1.500.000.

