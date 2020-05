Porto Alegre Vacinação contra gripe em grupos prioritários vai até 5 de junho em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Prefeitura vai oferecer também atendimento em drive-thrus na próxima quarta-feira

Grupos prioritários da campanha de vacinação contra a gripe estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza. Por isso, devem procurar as farmácias parceiras da prefeitura ou unidades de saúde e garantir a proteção.

Para evitar aglomerações, são mais de 150 locais disponíveis até 5 de junho. Crianças devem ser imunizadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário vacinal. Para dar mais uma opção de acesso, a prefeitura vai oferecer atendimento em drive-thrus na próxima quarta-feira (27).

Registros do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações desta quarta-feira (20) mostram que foram aplicadas 507 mil doses no público-alvo da campanha, que corresponde a 70,9% da meta geral de 715 mil pessoas em Porto Alegre.

“Em geral, os grupos prioritários são mais predispostos a infecções e, por isso, considerados de risco para a influenza”, avalia o médico Juarez Cunha, da Diretoria-Geral de Vigilância em Saúde da SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

A ideia é ampliar a adesão de crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e mulheres que tiveram bebês até 45 dias (puérperas). Os pequenos têm maior probabilidade de sofrer com pneumonias e outros casos graves, que podem ser fatais.

Já as puérperas, além de apresentarem alterações no sistema imune que predispõem a sintomas graves, passam anticorpos contra o influenza para os recém-nascidos na amamentação.

A meta da SMS é imunizar 81,3 mil crianças na faixa etária indicada na campanha, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas. Os quantitativos do Ministério da Saúde correspondem a 90% da estimativa populacional.

A vacina não protege contra o novo coronavírus, mas evita complicações causadas pelos vírus influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B linhagem B/Victoria, que podem levar o paciente a internações hospitalares.

