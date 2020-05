Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul receberá doação de combustível da Petrobras para auxiliar no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

A Petrobras informou que doará 3 milhões de litros de combustível, gasolina e diesel, aos Estados para contribuir no combate ao coronavírus. A intenção é abastecer ambulâncias e hospitais do SUS (Sistema Único de Saúde), garantindo agilidade no atendimento a pacientes com Covid-19. O anúncio foi feito em reunião com a SGGE (Secretaria de Governança e Gestão Estratégica), na terça-feira (19).

Ainda não há a confirmação da quantidade que será encaminhada ao Rio Grande do Sul. Contudo, a doação está encaminhada, como explica o secretário da secretaria de Governança, Claudio Gastal. “Estamos analisando o consumo das ambulâncias nos últimos três meses. Essa informação será repassada à Petrobras nos próximos dias para justificar o envio do combustível”.

Em valores, a empresa informou que destinará R$ 30 milhões em doações para colaborar no combate à pandemia em todo o país, incluindo kits de testes de diagnósticos, máscaras, materiais de higiene e segurança, além dos combustíveis.

