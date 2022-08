Brasil Aposta simples acerta as seis dezenas da Mega-Sena e fatura R$ 5,5 milhões

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

As dezenas sorteadas foram: 04, 06, 12, 34, 35, 53. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (4) as dezenas premiadas do concurso 2507 da Mega-Sena. Uma aposta simples de Mossoró, no Rio Grande do Norte, acertou os seis números e faturou sozinha o prêmio máximo no valor de R$ 5.5 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 04, 06, 12, 34, 35, 53.

Outros 47 apostadores conseguiram acertar cinco dezenas e ganharam R$ 38.165,32 cada. A quadra premiou 3.385 apostas com valores individuais de R$ 757,02.

Nesta semana, excepcionalmente, são três – e não dois – sorteios, como parte da Mega Semana da Sorte: eles serão na terça, na quinta (4) e no sábado (6).

