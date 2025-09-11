Brasil Aposta única leva prêmio de R$ 53,9 milhões na Mega-Sena

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

O sorteio do concurso 2.913 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (11), em São Paulo. Uma aposta de Teresópolis (RJ) acertou as seis dezenas e levou sozinha o prêmio de R$ 53.944.790,08.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o ganhador fez uma aposta simples, de 6 números, em uma lotérica da cidade.

Os números sorteados foram 17, 21, 34, 52, 55 e 60.

A quina teve 37 ganhadores, que vão levar R$ 63.438,03 cada.

A quadra teve 3.841 vencedores, e cada um vai embolsar R$ 1.007,29.

O próximo sorteio da Mega será no sábado (13).

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.

https://www.osul.com.br/aposta-unica-leva-premio-de-r-539-milhoes-na-mega-sena/

2025-09-11