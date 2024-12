Brasil Apostadores têm até o dia 31 para jogar na Mega da Virada de 2024

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

O sorteio será realizado também no dia 31, às 20h. Foto: Caixa/Divulgação O sorteio será realizado também no dia 31, às 20h. (Foto: Caixa/Divulgação) Foto: Caixa/Divulgação

As apostas exclusivas para a Mega da Virada iniciaram em 18 de dezembro e podem ser feitas até o dia 31, às 18h, informou a Caixa Econômica Federal. A edição de fim ano deve pagar o maior prêmio da história, de R$ 600 milhões. E o prêmio principal do concurso não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco. O sorteio será realizado também no dia 31, às 20h.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 — e é a mais barata do concurso. Já os jogadores que querem aumentar as chances de ganhar podem marcar mais números no volante do concurso. Quanto mais dezenas escolhidas, entretanto, mais cara fica a aposta. O jogo com 20 números marcados, por exemplo, custa R$ 193.800.

As chances de levar a bolada depende da quantidade de números jogados. Com uma aposta de seis números, por exemplo, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de 1 em mais de 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Com 20 números, as chances saltam para 1 em cada 1.292.

Conforme a Caixa, todas as bolinhas utilizadas nos sorteios das Loterias são fabricadas em borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro, de 66 gramas e 50 milímetros, respectivamente.

“Essas características são verificadas regularmente para garantir a imparcialidade do processo”, informou o banco.

A análise técnica das bolas utilizadas é realizada periodicamente, por um instituto de metrologia especializado, “para atestar a integridade e aleatoriedade dos sorteios, garantindo que cada bola possui a mesma condição física e a mesma probabilidade de ser sorteada”, informa a Caixa.

Diferentemente da Mega-Sena e de outros concursos, a Mega da Virada não acumula. Isso significa que o prêmio é pago mesmo que nenhum apostador acerte as seis dezenas. Na prática, portanto, caso não haja um ganhador na primeira faixa (seis dezenas), o valor passa para os ganhadores da segunda faixa — e assim por diante.

A divisão é esta:

– Primeira faixa – seis acertos (sena);

– Segunda faixa – cinco acertos (quina);

– Terceira faixa – quatro acertos (quadra);

– Quarta faixa – três acertos;

– Quinta faixa – dois acertos;

– Sexta faixa – um acerto.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a maior parte do prêmio vem da arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio. Também incrementam a cifra da Mega da Virada os valores acumulados dos prêmios regulares da Caixa ao longo do ano.

Os sorteios são realizados em São Paulo. Os apostadores da Mega da Virada podem acompanhar a transmissão ao vivo pelas páginas da instituição no YouTube e no Facebook. Os números sorteados e o rateio do prêmio também ficam disponibilizados no site da Caixa após a realização do concurso.

A Caixa ressalta ainda que “existem regras a serem cumpridas e, além disso, os sorteios são acompanhados por auditores independentes que garantem a lisura e transparência do processo. O banco observa rigorosos protocolos de segurança, para que os resultados sejam justos e imparciais.

O resgate do prêmio é realizado nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após o ganhador se apresentar em uma agência. Os documentos necessários são o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto e CPF.

A Caixa lembra que, se o bilhete foi emitido na lotérica, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado antes mesmo de sair de casa. As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, diz a instituição, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio.

O ganhador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para receber. Passado esse período, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

No caso de prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20), como em outros concursos, os valores podem ser recebidos nas casas lotéricas. As informações são do portal de notícias G1.

