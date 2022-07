Rio Grande do Sul Apostas do Rio Grande do Sul ganham prêmios com a quina da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

Os números sorteados foram 03, 14, 16, 38, 43 e 45 Foto: Reprodução Os números sorteados foram 03, 14, 16, 38, 43 e 45. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Seis apostas do Rio Grande do Sul acertaram a quina e faturaram prêmios no último sorteio da Mega-Sena, na noite de sábado (23). O concurso nº 2.503, que foi sorteado na cidade de São Paulo, entregou mais de R$ 13,7 milhões para uma aposta de Niterói, no Rio de Janeiro. Os números sorteados foram 03, 14, 16, 38, 43 e 45.

No total, foram 91 apostas ganhadoras com cinco acertos. As seis do território gaúcho foram feitas em lotéricas das cidades de Nova Prata, na Serra, de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana, e de Porto Alegre.

Apenas em estabelecimentos da Capital, foram três premiados. Dois deles apostaram seis números e conquistaram o prêmio de R$ 32.808,29. Já o terceiro apostou sete dezenas e faturou o valor mais alto entre os ganhadores do Estado: R$ 65.616,58.

Outras duas apostas vencedoras foram feitas em Novo Hamburgo. Ambas investiram em seis números e levaram R$ 32.808,29.

Já a última aposta foi em uma lotérica de Nova Prata. Com a mesma quantidade de dezenas, o apostador também ganhou mais de R$ 32,8 mil. O próximo concurso da Mega-Sena deve ser sorteado na quarta-feira (27), e pagará R$ 3 milhões, conforme a estimativa de prêmio.

