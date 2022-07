Em razão de obras do Departamento Municipal de Água e Esgotos no Quadrilátero Central, o cruzamento da rua Doutor Flores com rua Gen. Vitorino será bloqueado

Foto: Divulgação