Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Haddad recomendou que os jogadores resgatem os recursos nesses sites para evitar que o dinheiro seja perdido Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (30) que até 600 sites de apostas on-line serão banidos do Brasil nos próximos dias por apresentarem irregularidades em relação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional.

Em entrevista, Haddad recomendou que os jogadores resgatem os recursos nesses sites para evitar que o dinheiro seja perdido. A lista de bets ilegais a serem banidas deve ser divulgada nesta terça-feira (1º). As operadoras deverão derrubar os sites a partir do dia 11 de outubro.A ordem será oficializada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Haddad também anunciou que o governo adotará novas medidas e fiscalizará, de forma mais dura, regras que já estão em vigor, como o acompanhamento das apostas por CPF, a limitação das formas de pagamento e a regulamentação da publicidade das empresas.

“A primeira providência vai ser banir do espaço brasileiro as bets não regulamentadas. Tem cerca de 500, 600 sites de apostas que vão sair do ar nos próximos dias porque a Anatel vai bloquear no espaço brasileiro o acesso a esses sites. Se você tem algum dinheiro em casa de aposta, peça a restituição já. Porque você tem direito a ter o seu valor restituído. Às vezes, o valor fica bloqueado lá pra você apostar de novo”, disse o ministro.

Haddad também afirmou que a equipe econômica vai banir determinadas formas de pagamento para as apostas on-line, como os cartões de crédito e, também, o cartão do Bolsa Família. Somente em agosto de 2024, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões com as bets.

“Nada disso vai poder ser utilizado para o pagamento de apostas. E vamos acompanhar CPF por CPF a evolução da aposta e dos prêmios, pois quem aposta muito e ganha pouco, em geral está com dependência psicológica do jogo. Quem aposta pouco e ganha muito, em geral é lavagem de dinheiro”, afirmou o ministro.

