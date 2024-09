Saúde Hospital de Olhos do RS realiza treinamento com equipamento zero toque para oftalmologistas

O treinamento foi ministrado por representantes da ROCOL Colômbia, empresa líder mundial em tecnologia oftalmológica Foto: Divulgação

O HORGS (Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul) realizou um treinamento de utilização do Excimer Laser Schwind Amaris para médicos oftalmologistas da região norte do Estado, em Passo Fundo. A atividade ocorreu em dois momentos, com as modalidades teórica e prática.

O treinamento foi ministrado por representantes da ROCOL Colômbia, empresa líder mundial em tecnologia oftalmológica. O Laser Schwind Amaris é um dos equipamentos do Centro de Cirurgia Refrativa do HORGS. Com a tecnologia zero touch, o laser possibilita realizar procedimentos como

correção da miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia sem a necessidade de tocar no olho do paciente, de forma segura e não invasiva.

Outra característica é a velocidade da cirurgia, podendo ser realizada em poucos minutos e até mesmo segundos. A Especialista de Aplicações Clínicas Schwind da Rocol, Adriana Bonilla Hernández, viajou de Bogotá, na Colômbia, para ministrar o treinamento para os médicos em Passo Fundo. Segundo ela, o treinamento buscou apresentar todas as informações do laser para obter bons resultados dentro do bloco cirúrgico.

“É uma aplicação clínica em relação ao laser e seu uso. Começamos com a introdução e parte teórica para, depois, avançarmos na prática. Temos aplicativos, métodos de tratamento, zona óptica, protocolos de segurança. Todas essas informações são muito importantes para se obter um grande resultado nos procedimentos”, declara a profissional colombiana.

De acordo com o Diretor Clínico do HORGS, Dr. Jackson Jacques de Castro, o treinamento apresentou na prática a inovação e a tecnologia como pilares fundamentais da instituição. “Esse treinamento mostrou como a inovação está cada vez mais presente na saúde dos nossos olhos. Para utilizar o Schwind, que é o único do mundo com a tecnologia zero touch, nós precisamos fazer uma avaliação pré-operatória perfeita baseada em bons atendimentos e exames. Depois disso, precisamos colocar os dados do paciente no equipamento e

controlá-lo de forma remota. O laser faz todo o procedimento de maneira rápida e sem toque no olho do paciente”, afirma.

Médicos oftalmologistas que demonstrarem interesse em realizar o treinamento do Laser Schwind Amaris podem fazer contato direto com o HORGS. Segundo o Dr. Jackson de Castro, muitos profissionais já conhecem o equipamento, mas ainda não tiveram a oportunidade de manusear a tecnologia.

“Muitos médicos já viram o aparelho, já sabem da qualidade e até como funciona olhando, mas não realmente atuando com a máquina. Então, trouxemos as equipes da Colômbia e do Brasil para que os médicos tenham contato e consigam utilizá-lo da melhor maneira possível para gerar resultados seis estrelas para os nossos pacientes. O HORGS é um hospital projetado por médicos para médicos. Então, todos os oftalmologistas que tiverem interesse, podem nos procurar para fazer o treinamento. É um hospital com equipamento desse quilate que abre suas portas para convidar médicos para um treinamento qualificado para utilizar esse laser da melhor maneira possível”, completa.

