Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

(Foto: Reprodução)

A Apple adiou mais uma vez os planos de voltar com o trabalho presencial em meio às preocupações com a variante ômicron do coronavírus. A companhia fechou três lojas nos Estados Unidos e Canadá após o aumento de casos de covid-19 nessas unidades.

A gigante de tecnologia disse em comunicado que monitora regularmente as condições e ajusta as medidas de saúde para apoiar o bem-estar dos clientes e dos funcionários.

A Apple diz que ainda definirá uma nova data para a volta de seus funcionários ao escritório. Há um mês, o presidente da companhia, Tim Cook, disse aos trabalhadores que eles voltariam em um modelo híbrido em fevereiro.

“Estamos adiando o início de nosso piloto de trabalho híbrido para uma data ainda a ser determinada”, disse Cook no memorando. “Nossos escritórios permanecem abertos, e muitos de nossos colegas vêm regularmente, incluindo nossas equipes na Grande China e em outros lugares.”

O executivo citou “casos crescentes em muitas partes do mundo e o surgimento de uma nova cepa do vírus”. Cook também recomendou que os funcionários se vacinem, também com doses de reforço, e destacou que “esta é, de longe, a melhor maneira de manter você e sua comunidade seguros”.

O retorno das atividades presenciais é visto com expectativa como um dos últimos passos para a normalização total dos trabalhos da empresa. Agora, o mercado terá que esperar mais um pouco até que isso se concretize.

O fechamento de lojas da Apple passou a ser observado de perto no varejo, já que a empresa respondeu rapidamente a surtos e riscos à saúde durante a pandemia.

A Apple também informou que dará a todos os seus funcionários corporativos e de varejo US$ 1.000 para a compra de equipamentos para o homeoffice.

O desenvolvimento foi compartilhado com os funcionários da Apple em um e-mail do CEO Tim Cook na quarta-feira (15), de acordo com vários relatórios. A Apple confirmou os detalhes do e-mail para a CNN Business.

A mudança da gigante do Vale do Silício ocorre em meio a um aumento nos casos de Covid-19 e preocupações com a disseminação da variante Ômicron.

No início desta semana, a Apple reinstaurou um mandato de máscara em todas as suas lojas nos Estados Unidos.

Várias empresas, incluindo Google, Lyft, Uber e Amazon também adiaram suas datas de reabertura várias vezes, à medida que a incerteza em torno da pandemia continua.

No início da pandemia, várias empresas, incluindo Google e Facebook, também ofereceram a seus funcionários bônus de US$ 1.000 para ajudar com as despesas do trabalho de casa. As informações são do jornal Valor Econômico, da CNN e da Agência Bloomberg.

