A patente dos óculos de realidade virtual e aumentada da Apple foi registrada em 8 de dezembro de 2021 e possui as categorias de “periféricos” e “softwares”. Deste modo, o dispositivo deve utilizar um sistema operacional próprio, o realityOS.

Como explicou o site 9to5Mac, a Apple tem o costume de utilizar empresas “de fachada” para registrar algumas patentes no seu lugar, como forma de manter segredo de seus produtos inéditos em casos de vazamento. No passado, a gigante da maçã utilizou o nome Yosemite Research LLC para registrar o macOS com a mesma denominação.

Tanto a empresa Yosemite quanto a empresa Reality possuem o mesmo endereço em seus documentos, local onde fica a empresa Corporation Trust Center, um escritório de verdade que presta serviços de marcas registradas. O site 9to5Mac apurou que a mesma Reality Systems LLC foi utilizada para registrar a patente do realityOS aqui no Brasil em 10 de maio de 2022, o que seria mais um indicativo da existência dos óculos de realidade mista.

Segundo outros rumores recentes, os óculos de realidade aumentada e realidade virtual da Apple podem vir com duas telas do tipo MicroOLED 4K, uma terceira com AMOLED, além de diversos sensores e câmeras para detecção facial.