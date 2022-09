Mundo Apple apresenta novos iPhone 14 e acessórios. Veja preços no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

No Brasil, os novos iPhones custam a partir de R$ 7.599, enquanto os Apple Watch partem de R$ 3.399. Foto: Apple/Divulgação No Brasil, os novos iPhones custam a partir de R$ 7.599, enquanto os Apple Watch partem de R$ 3.399. (Foto: Apple/Divulgação) Foto: Apple/Divulgação

A Apple realizou nesta quarta-feira (7) um evento na Califórnia (EUA) para apresentar os novos iPhones 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max. A empresa também oficializou três novas versões do Apple Watch Series 8 e os fones de ouvido AirPods Pro 2.

No Brasil, os novos iPhones custam a partir de R$ 7.599, enquanto os Apple Watch partem de R$ 3.399 e os AirPods Pro custam R$ 2.599. Com os lançamentos, a empresa reduziu preços de iPhones antigos – veja os novos valores aqui. A Apple não informou quando começará a vender os aparelhos no país.

Novidades

Os quatro modelos agora podem operar por comunicação via satélite para casos de emergência. Com isso, será possível pedir socorro mesmo sem sinal de operadora. Segundo a empresa, os usuários que acionarem essa opção terão de responder perguntas básicas sobre sua situação. Essas respostas e a localização serão retransmitidos para centros com funcionários da Apple, que pedirão ajuda pelo cliente.

Essa novidade, inédita na indústria, estará disponível a partir de novembro apenas nos EUA e Canadá. A Apple não revelou prazos para os outros países.

Os celulares também ganharam um detector de acidentes e podem identificar uma batida de carro, por exemplo. Nessas situações, os aparelhos acionam socorristas e contatos de emergência do usuário por conta própria. A funcionalidade também está disponível nos novos Apple Watch.

Preços dos novos Apple Watch e AirPods Pro no Brasil

Modelo: Preço

Apple Watch SE: a partir de R$ 3.399

Apple Watch Series 8: a partir de R$ 5.299

Apple Watch Ultra: a partir de R$ 10.299

AirPods Pro (2ª geração): R$ 2.599

Fonte: Apple

iPhone 14 e 14 Plus

Em sua nova geração de celulares, a Apple anunciou o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus. Os celulares têm telas de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas, respectivamente. A versão mini, que existia desde o iPhone 12, não recebeu uma atualização.

Os dois novos celulares da linha padrão são equipados com o processador A15 Bionic (usado primeiro no iPhone 13) e seguem com um visual parecido do modelo de 2021, com duas câmeras traseiras dispostas na diagonal e o entalhe, a região que abriga a câmera de selfie.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

O iPhone 14 Pro e o Pro Max têm telas de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas, respectivamente. Nos dois celulares, houve uma redução do entalhe da câmera de selfie. O aparelho vai aproveitar a área em animações do sistema, como chamadas de áudio e notificações.

A Apple também implementou o modo Always On Display (tela sempre ligada) para exibir widgets e outras notificações na tela de bloqueio, recurso já disponível há mais tempo para usuários de Android.

O iPhone Pro e o Pro Max têm câmera traseira principal de 48 megapixels, além de câmeras ultrawide de 12 megapixels e, teleobjetiva de 12 megapixels.

Apple Watch

O novo relógio Apple Watch Series 8 tem visual parecido ao de seu antecessor (Series 7). A principal novidade é a detecção de temperatura, capaz de detectar variações de 0,1ºC. A funcionalidade faz o monitoramento a cada cinco segundos, inclusive quando o usuário está dormindo.

Para medir a temperatura, o relógio tem um sensor próximo à pele do usuário e outro abaixo da tela do relógio. Os registros podem ser acompanhados em aplicativos no dispositivo ou no iPhone. Segundo a Apple, os dados sobre temperatura podem ajudar mulheres a acompanharem seu ciclo menstrual.

Uma nova versão do Apple Watch SE, modelo mais básico da linha, também foi revelada. O relógio tem o mesmo processador do Apple Watch Series 8 e é 20% mais rápido que o modelo anterior, de acordo com a Apple.

A empresa também revelou o Apple Watch Ultra, um smartwatch mais completo e robusto pensado para atletas. O aparelho tem revestimento em titânio, tela maior, um novo botão de ação na lateral e bateria que dura até 60 horas com a mesma carga no modo de economia de bateria.

AirPods Pro

No evento desta quarta-feira (7), a Apple apresentou a segunda geração dos AirPods Pro, que não eram atualizados desde 2019. O dispositivo ganhou um novo chip, chamado de H2, e promete melhorar o cancelamento ativo de ruido.

Os novos fones de ouvido contam com um sensor touch na haste que permite aumentar ou diminuir o volume, pular a música, atender a chamadas, entre outros. Também é possível realizar essas ações com comandos de voz para a assistente virtual Siri.

