Tecnologia Apple confirma atualização para corrigir superaquecimento no iPhone 15

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Diversos usuários relataram que seus iPhone 15 Pro estão superaquecendo. (Foto: Diculgação/Apple)

Proprietários de modelos da linha iPhone 15 relataram nas últimas semanas um sério problema de superaquecimento que afeta os celulares de última geração da Apple. Algumas especulações afirmavam que a causa era uma possível incompatibilidade do sistema operacional com o aplicativo do Instagram, enquanto outras fontes apontavam para falhas no projeto.

Ao que tudo indica, o real motivo da temperatura elevada no iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max é um bug no iOS 17, software que teve sua versão estável lançada há alguns dias pela Apple, que causa o superaquecimento desses aparelhos. Em um comunicado enviado à Forbes, a fabricante afirma que:

“Identificamos algumas condições que podem fazer com que o iPhone funcione mais quente do que o esperado. O dispositivo pode se sentir mais quente durante os primeiros dias após a configuração ou restauração do dispositivo devido ao aumento da atividade em segundo plano”, confirmando estar ciente do problema.

Além dessa situação específica em que o superaquecimento acontece, a gigante de Cupertino também confirmou a existência da falha no iOS 17 que piora o superaquecimento no iPhone 15 e iPhone 15 Pro. A desenvolvedora diz estar trabalhando em uma atualização que será lançada futuramente para corrigir esse problema, mas ainda não há previsão.

“Também encontramos um bug no iOS 17 que está afetando alguns usuários e será resolvido em uma atualização de software.”, disse a Apple. “Outro problema envolve algumas atualizações recentes de aplicativos de terceiros que estão fazendo com que eles sobrecarreguem o sistema. Estamos trabalhando com esses desenvolvedores de aplicativos em correções que estão em processo de implantação.”, finaliza.

Reclamações

Usuários compartilharam experiências nas quais os dispositivos se tornaram excessivamente quentes, com alguns incapazes de segurar o telefone confortavelmente e outros documentando temperaturas superiores a 26,6 °C.

Segundo reportou o jornal britânico Financial Times, mais de 2 mil pessoas no fórum da comunidade da Apple disseram ter passado por esse tipo contratempo. “Acabei de comprar o iPhone 15 Pro e está tão quente que nem consigo segurá-lo por muito tempo!”, disse um consumidor. “Mesmo com uma capa, está bastante quente. Isso é alarmante, porque tenho todos os iPhones desde o [modelo] 6 e nunca tive esse tipo de problema.”

Novo modelo

O iPhone 15 Pro é o primeiro dispositivo do mercado de massa a ser construído em torno da nova tecnologia de chip de 3 nm da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, fabricante que fornece semicondutores para a Apple, bem como para outras empresas do Vale do Silício, nos EUA. A Apple descreveu o chip A17 Pro como “revolucionário”.

As versões mais caras do iPhone 15 também são as primeiras a usar caixas de titânio em vez de alumínio ou aço. As vendas do iPhone 15 começaram nesta sexta-feira (29) no Brasil. Aqui, os modelos com preços mais salgados saem por R$ 13.999,00. Os mais baratos custam R$ 7.290,00.

