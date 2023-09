Tecnologia Apple derruba preços dos iPhones 13 e 14 em até 25% no Brasil

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Valor é referente à venda na loja online da companhia. (Foto: Reprodução)

Após a apresentação do novo iPhone 15, a Apple reduziu o preço dos antigos celulares à venda na loja online da companhia no País. Em alguns casos, a queda no valor chega a até 25% em alguns modelos.

O iPhone 14 Plus, lançado em 2022 com display de 6,7 polegadas, foi o dispositivo que registrou as maiores quedas nos preços do Brasil. A versão de entrada, com armazenamento de 128 GB, saiu de R$ 8.599,00 para R$ 6.499,00, redução de 24,4%. Já o dispositivo com 256 GB e 512 GB agora são vendidos a R$ 7.299,00 (-23,9%) e R$ 8.799,00 (-24,1%), respectivamente.

O iPhone 14, com tela de 6,1 polegadas, também está mais barato: R$ 5.999,00 pelo modelo de 128 GB, R$ 6.799,00 pelo modelo de 256 GB e R$ 8.299,00 pelo modelo de 512 GB. As quedas foram de 21% nos três dispositivos.

A diferença de preço entre o iPhone 14 e o iPhone 13, de 2021, é menor, o que pode tornar o celular de 2022 mais interessante para os consumidores. A diferença entre os celulares está na câmera, que é mais eficaz ao gravar vídeos e nas selfies – de resto, ambos celulares são praticamente idênticos e dividem o mesmo processador, o chip A15 Bionic (de 2021).

No iPhone 13, os preços agora são R$ 5.499,00 (-15,4%), R$ 6.299,00 (-16%) e R$ 7.799,00 (-18%) para os dispositivos com armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB, respectivamente – o iPhone 13 mini (com tela de 5,4 polegadas) saiu de linha.

O iPhone SE (2022), conhecido por ser a versão mais acessível do celular da Apple, manteve os preços inalterados: R$ 4.299,00 (64 GB), R$ 4.799,00 (128 GB) e R$ 5.799,00 (256 GB). Com design inspirado no iPhone 8 (2018), o aparelho traz tela de 4,7 polegadas, antigo botão biométrico, câmeras não tão precisas e processador A15 Bionic – ou seja, a “cara” aparelho é antiga, mas a tecnologia por dentro é equiparável ao iPhone 13 e iPhone 14.

No final de semana passado, o varejo brasileiro já havia repassado queda semelhante aos smartphones antigos da Apple.

Preços no Brasil

O lançamento do iPhone 15 manteve a família com quatro modelos, repetindo a fórmula dos últimos anos. A variação entre os aparelhos está no tamanho da tela, processador e conjunto de câmeras, principalmente.

No Brasil, os preços podem chegar a até R$ 9,6 mil no iPhone 15, a até R$ 10,6 mil no iPhone 15 Plus, a R$ 13,1 mil no iPhone 15 Pro e R$ 13,4 mil no iPhone 15 Pro Max.

Até o momento, não há previsão de lançamento para o iPhone 15 no Brasil. As vendas começam em 22 de setembro nos Estados Unidos e outros mercados.

