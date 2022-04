Mundo Apple deve diminuir presença da Samsung no iPhone 14; entenda o caso

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Projeção do que pode ser o iPhone 14 quando for lançado. Foto: Reprodução Projeção do que pode ser o iPhone 14 quando for lançado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple busca meios de diminuir a presença da Samsung na futura linha do iPhone 14. A rival sul-coreana no campo dos smartphones é uma importante fornecedora de telas para os celulares da empresa norte-americana. Em 2022, somente o iPhone 14 Pro deve ter tecnologia da Samsung, de acordo com informações preliminares do analista Ross Young, que costuma acertar em seus vazamentos.

Enquanto isso, o iPhone 14 Pro Max deve adotar telas fabricadas pela LG e pela BOE, outras importantes companhias que atuam no mercado de peças para dispositivos inteligentes.

Segundo Young, a LG não deve assumir a produção inteira da linha “Pro Max” por conta da sua pouca experiência com painéis do tipo LPTO (um tipo de OLED ainda mais avançado) e por não ter fabricado o componente em grande volume até o momento. Seria uma experiência incomparável com a da Samsung.

No cenário atual, a Samsung produz telas LPTO para dois modelos: iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Enquanto isso, a LG e a BOE cuidam do iPhone 13 e do 13 Mini, que utilizam telas do tipo TFT. Elas tendem a ter uma qualidade inferior, principalmente em relação à densidade de pixels.

Novo iPhone SE

O iPhone SE de terceira geração é a nova aposta da Apple no mercado global de smartphones e o aparelho chegou com a missão de ser a “porta de entrada” no universo da empresa.

Anunciado no começo de março, o novo smartphone começou a ser vendido no Brasil e traz como grande diferencial o processador Apple A15 Bionic, além da conexão de quinta geração.

O smartphone conseguirá atrair aquele público que ainda não comprou um aparelho 5G. O novo iPhone SE tem o tradicional botão home para o Touch ID e também há certificação IP67. Além disso, o smartphone é leve, pesando apenas 144 gramas.

O novo iPhone SE tem display IPS LCD de 4,7 polegadas e o painel consegue entregar uma boa consistência quando o assunto é a reprodução de cores. O único problema é o baixo brilho, uma vez que estamos falando de apenas 615 nits.

iPad Air

No começo de março, a Apple anunciou o iPad Air 5 e o Mac Studio. Os aparelhos já tinham preços em reais, mas faltava desembarcar por aqui. Agora não falta mais. O tablet e o computador de mesa estão disponíveis na loja da marca no Brasil. Os preços começam em R$ 6.799 e R$ 22.999, respectivamente.

O iPad Air 5 tem opções com 64 GB ou 256 GB de armazenamento interno, e Wi-Fi ou Wi-Fi e 5G de conectividade. O modelo mais avançado sai por R$ 9.999.

O Mac Studio tem opções com os chips M1 Max ou M1 Ultra. Com o primeiro, há opções de GPU com 24 ou 32 núcleos; com o segundo, 48 ou 64 núcleos.

O modelo menos avançado tem preços começando em R$ 22.999, enquanto o mais potente custa a partir de R$ 58.999. A Apple promete entregar o produto em um prazo de uma a duas semanas, mas modelos mais completos.

O computador ainda oferece outras opções de configuração como memória RAM de até 128 GB e SSD de até 8 TB, além de softwares de edição de áudio e vídeo. Com tudo no máximo e programas incluídos, o Mac Studio chega a R$ 97.798,80.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo