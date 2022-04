Esporte O Inter vence o Atlético-MG fora de casa e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Feminino

18 de abril de 2022

O triunfo, conquistado com gol no início do primeiro tempo, deixa o Inter com 15 pontos. (Foto: Bruno Sousa/Atlético-MG)

O Inter venceu o Atlético-MG por 1 a 0, em partida da sexta rodada do Brasileirão Feminino, chegando à quinta vitória na competição, segunda consecutiva, e atingindo a vice-liderança do País. O triunfo, conquistado com gol de Lelê, deixa o Inter com 15 pontos, um a menos do que o Palmeiras, atual primeiro colocado. Agora, o time de Maurício Salgado volta suas atenções para o Flamengo, adversário no próximo domingo (24), às 16h, em duelo que contará com mando de campo alvirrubro.

O início de partida foi de predomínio das Gurias Coloradas, que mesmo desfalcadas de nomes importantes, como Mayara, Djeni Becker e Bruna Benites, souberam explorar os pontos fracos do Atlético-MG no gramado de Nova Lima. A atacante Lelê foi quem mais incomodou nos movimentos de abertura do confronto, sempre se posicionando nas costas da adiantada linha de zaga mineira. A camisa 9 teve seus dois primeiros cabeceios travados por defesa da goleira Nicole e bloqueio da lateral Leidiane, mas não perdoou na terceira oportunidade que lhe foi oferecida.

Aos 16 minutos, Zóio cruzou da quina direita da grande área para Leticia, que subiu no terceiro andar e desviou com estilo, fora do alcance da goleira. Antes de cruzar a linha, a bola chegou a explodir no poste esquerdo. Em vantagem, o Inter seguiu criando as melhores chances na continuidade da etapa inicial, enquanto o Atlético-MG apostava em consecutivos chutes de longa distância.

Lindsay Camila tornou a equipe do Atlético-MG mais ofensiva para o reinício do confronto, colocando a centroavante Nath Fabem e a meia-atacante Jayanne nas vagas de Katielle e Soraya. Em contrapartida à ousadia, a nova postura também ofereceu espaços para o contragolpe colorado, que começou a levar perigo, sempre orquestrado por Duda, responsável por servir boas assistências às tentativas de Fabi e Lelê.

Apostando na bola aérea ofensiva, o Atlético-MG passou a frequentar de maneira desconfortável os arredores da área colorada, mas tinha dificuldades para agredir com eficácia a meta da equipe colorada. No ataque, Fabi, primeiro em chute de longa distância e depois em linda jogada pela ponta-direita, que nem Millene, nem Priscila conseguiram finalizar, respondeu com qualidade à pressão alvinegra, mas também sem o capricho necessário para ampliar a vantagem.

Atingida a meia-hora no cronômetro, as chances claras, antes escassas, se multiplicaram, e as goleiras, até então pouco exigidas, viraram protagonistas. Aos 32, Mari brilhou para espalmar, em direção ao poste superior, violento chute de Rafa Barros, impedindo o gol atleticano. Nicole respondeu com três saídas providenciais do gol, através das quais abafou arremates de Millene, duas vezes, e Fabi. Já nos acréscimos, Zanella encaixou sem rebote chute de Fabem, o último da partida.

Ficha técnica:

Atlético-MG (0): Nicole; Leidi, Cotrim, Hilary e Bárbara Melo; Karol Bermúdez (Marta), Dayana, Cuesta (Rafaela Barros) e Katielle (Nath Fabem); Aninha (Luciana) e Soraya (Jayanne). Técnica: Lindsay Camila.

Internacional (1): Mari Zanella; Capelinha (Eskerdinha), Haas, Sorriso e Isabela; Zóio, Duda e Maiara (Mai); Fabi Simões, Lelê (Priscila) e Millene. Técnico: Maurício Salgado.

Gol: Lelê, aos 16’/1ºT (I).

Cartões amarelos: Mari Zanella e Isa Haas (I).

Arbitragem: Antonio da Silva, auxiliado por Pablo da Costa e Marcyano Vicente. Quarta árbitra: Marcyano Vicente.

Estádio: Castor Cifuentes-MG.

