Tecnologia Apple: iOS 18 promete inovar e ser a grande atualização desde o iOS 14, diz analista

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Celulares que serão lançados no ano de 2024 podem chegar com mudanças de hardware. (Foto: Divulgação)

O iOS 18 será um sistema ambicioso e promete ser a grande atualização de software desde o iOS 14. Pelo menos, essa é a visão do analista Mark Gurman, que comentou um pouco sobre as funções que devem ser implementadas na interface, que se destacará também pelo uso de inteligência artificial.

Segundo Gurman, a ideia da Apple é implementar novos recursos e mudanças relevantes de design na interface de usuário. Apesar de não revelar de forma específica quais serão as novas ferramentas para iPhone e iPad, o analista garantiu que elas devem ser “relativamente inovadoras”.

Desde o iOS 14, a Apple tem apresentado versões de sistema sem grandes inovações, principalmente em termos de design. Portanto, o iOS 18 pode ser a chance da empresa de mudar isso, principalmente com a chegada a inteligência artificial generativa oa dispositivos compatíveis.

Outro detalhe importante é que algumas dessas novas funções serão de uso exclusivo da próxima geração de iPhones. Ou seja, os celulares que serão lançados no ano de 2024 podem chegar com mudanças de hardware para gerar o suporte necessário a essas funcionalidades e recursos.

A Apple até chegou a pausar o desenvolvimento do iOS 18 devido à necessidade de aprimorar o iOS 17, bem como corrigir alguns bugs no sistema operacional. Mesmo assim, essa pequena mudança nos planos não deve impactar no lançamento da próxima atualização.

Como de costume, o iOS 18 deve ser anunciado durante a WWDC 2024.

Atualizações

Já está disponível para desenvolvedores a segunda versão beta das próximas atualizações de software da Apple, incluindo iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, macOS Sonoma 14.2 e tvOS 17.2. O pacote já pode ser baixado e instalado gratuitamente em dispositivos Apple, como o iPhone, por desenvolvedores registrados a partir da tela de configurações.

Diversas adições foram incorporadas. A versão inaugural do iOS 17.2 trouxe mudanças como o aplicativo Journal, voltado para a privacidade, e uma atualização no aplicativo Apple TV, com maior ênfase nos canais sob o recurso Watch Now.

Entre as novidades apresentadas, destaca-se a adição de uma Playlist de Favoritos e playlists colaborativas no Apple Music. No iMessage, foi incorporada a capacidade de reagir por meio de adesivos, permitindo que os usuários expressem suas reações de maneira mais visual. Outras mudanças notáveis incluem a atribuição da função Traduzir ao botão de ação, a introdução de widgets de clima, a verificação da chave de contato no iMessage e a implementação de um filtro de foco no Apple Music.

