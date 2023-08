Tecnologia Apple já tem uma data para apresentar o novo iPhone 15; saiba o que esperar

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

A nova linha iPhone 15 de celulares deve ser anunciada no dia 13 de setembro. (Foto: Reprodução)

A Apple já tem uma data programada para anunciar a nova linha iPhone 15 de celulares: 13 de setembro. De acordo com “múltiplas fontes” do site 9to5Mac, as operadoras dos Estados Unidos também estariam pedindo aos seus colaboradores para não tirarem folga nessa data, o que poderia ter relação com o evento.

Até o momento não há uma certeza sobre quando a Apple fará o anúncio dos novos celulares. Também existem informações de um possível atraso no lançamento dos produtos. De acordo com Wamsi Mohan, analista do Bank of America, a estreia de fato só deverá acontecer no mês de outubro.

A Apple também segue um calendário específico em seus lançamentos. Se a data estiver correta, a pré-venda dos aparelhos deve acontecer em 15 de setembro, com vendas abertas uma semana depois, em 22 de setembro.

Para efeito de comparação, a linha iPhone 14 foi anunciada em um 7 de setembro, enquanto a linha iPhone 13 foi apresentada em um 14 de setembro.

Ainda segundo Mohan, o suposto atraso do terceiro trimestre para o quarto pode decepcionar os acionistas de Wall Street, uma vez que a receita da Apple para esse período deve ficar em torno de US$ 87,1 bilhões (R$ 415 bilhões), e não mais em US$ 91,6 bilhões (R$ 436 bilhões), como era previsto.

Da mesma forma, o analista prevê a venda de 48 milhões de unidades do novo iPhone nas primeiras semanas após o lançamento, ao contrário dos 51 milhões desejados pelo setor financeiro.

O que esperar do iPhone 15?

Se a Apple seguir a tradição, quatro modelos do iPhone deverão ser anunciados neste ano: iPhone 15; iPhone 15 Plus; iPhone 15 Pro; iPhone 15 Pro Max.

Uma das grandes novidades esperadas para os novos celulares está na substituição do conector Lightning, padrão da própria empresa, para o universal USB Tipo-C. Essa é uma medida definida pela União Europeia para novos eletrônicos e que deverá se estender para outros países.

Também existem rumores que afirmam que a Apple deverá reduzir as bordas ao redor da tela dos celulares, além de adotar uma moldura de titânio no lugar do aço inoxidável. Neste ano, a empresa também deve trazer o chip A16 Bionic nos modelos padrão, enquanto as versões Pro podem trazer o novo A17.

Segundo rumores, a Apple também poderá substituir a “chave” que fica na lateral para ativar o modo silencioso por um botão. Esse novo esquema permitiria, por exemplo, utilizar diferentes atalhos nos celulares.

