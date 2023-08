Mundo Número de padres da Igreja Católica diminui no mundo

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Dia do Padre é celebrado em 4 de agosto Foto: Freepik O Dia do Padre é celebrado em 4 de agosto. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dia do Padre é celebrado nesta sexta-feira (4) em todo o mundo. A quantidade desses religiosos tem diminuído no planeta. De acordo com o Anuário Pontifício 2023 e o Anuário Estatístico da Igreja 2021, divulgados pelo Vaticano, atualmente há 407.872 padres da Igreja Católica.

O número de clérigos no mundo caiu 0,39% em relação ao levantamento anterior. Em 2020, eram 410.219 padres.

No Brasil, segundo dados do Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, há cerca de 30 mil padres atualmente.

Para se tornar um padre são necessários pelo menos oito anos de estudos. Existem dois caminhos para quem deseja seguir essa carreira, ou vocação, como dizem os religiosos: entrar em um seminário depois de concluir o ensino médio ou fazer uma faculdade de Filosofia ou Teologia e depois seguir os estudos em um seminário.

Na maioria das vezes, os padres devem estar preparados para atender a comunidade em qualquer dia da semana e horário. Eles também precisam morar na igreja ou perto dela e viver com uma ajuda de custo.

Dia do Padre

O Dia do Padre é celebrado oficialmente em 4 de agosto, data da festa de São João Maria Vianney, comemorada desde 1929, quando o papa Pio XI o proclamou padroeiro dos padres e das demais pessoas que servem aos ensinamentos de Deus.

João Maria Vianney nasceu na França, em 1786, e foi considerado um dos mais notáveis conselheiros do mundo católico em sua época. O papa Pio XI o canonizou em 1925.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/numero-de-padres-da-igreja-catolica-diminui-no-mundo/

Número de padres da Igreja Católica diminui no mundo

2023-08-04