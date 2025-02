Tecnologia Apple lança iPhone de entrada por até R$ 8,1 mil

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em 2022, quando foi lançado, o modelo custava a partir de US$ 429 (R$ 4,3 mil, na loja brasileira). Foto: Divulgação/Apple Em 2022, quando foi lançado, o modelo custava a partir de US$ 429 (R$ 4,3 mil, na loja brasileira). (Foto: Divulgação/Apple) Foto: Divulgação/Apple

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grandes mudanças apareceram no novo iPhone SE, modelo “barato” da marca que aparece como dispositivo de entrada da Apple. Lançado no dia 19 de fevereiro, o aparelho mudou de nome – para a quarta geração, será iPhone 16e -, viu o fim do botão de “home” na tela do aparelho e chegou com um design mais alinhado com as famílias mais recentes de celulares apresentados pela empresa. O iPhone 16e vai estar disponível para pré-venda no Brasil a partir desta sexta-feira (28) e chega por até R$ 8,1 mil.

Esse é o primeiro lançamento da linha de iPhones mais “baratos” desde 2022, quando a Apple lançou a terceira geração do aparelho. Na época, o modelo apresentou uma estrutura ainda arcaica para o que se tinha no momento – enquanto, em seu lançamento tradicional, o aparelho do ano era o iPhone 14, o iPhone SE surgiu com praticamente a mesma aparência de um iPhone 8.

A renovação, portanto, significa uma modernização da linha, ao mesmo tempo em que tenta acompanhar o que existe de relevante para aparelhos atualmente: ferramentas de IA. Com chip A18, o mesmo do iPhone 16, o novo iPhone 16e tem compatibilidade com a Apple Intelligence, sistema de IA da companhia que traz ferramentas como edição de fotos, vídeos e transcrição de áudio, por exemplo. Até o momento, esses recursos estão disponíveis apenas nos modelos 15 Pro, 15 Pro Max e na família do iPhone 16.

O iPhone 16e também chega com uma lente traseira de 48 MP, câmera frontal de 12 MP e tela de 6,1 polegadas – o mesmo tamanho do iPhone padrão. Apesar de ganhar o entalhe e perder a borda superior da tela, o aparelho não possui a Ilha Dinâmica, recurso em que o recorte da câmera é uma espécie de tela flutuante, que surgiu com o iPhone 14.

Mesmo com a mesma proposta dos antigos iPhone SE de ser um dispositivo mais barato, o iPhone 16e chega com um preço ligeiramente maior do que a versão anterior. Em 2022, quando foi lançado, o modelo custava a partir de US$ 429 (R$ 4,3 mil, na loja brasileira). Agora, o aparelho correspondente chegou por US$ 599 (R$ 5,8 mil, no Brasil).

Além disso, o novo iPhone também deve incluir as mesmas opções do botão de ação que o iPhone 16 já possui, com a tecla no lugar da chave que, antes, acionava o modo silencioso do sistema. O botão controle de câmera, porém, não apareceu no aparelho. Lançado no ano passado, a tecla tem sensibilidade aos movimentos e pode mudar de configuração ou ajustar o zoom da lente ao deslizar o dedo sobre ele.

O modelo ainda inclui um modem de internet desenvolvido pela própria Apple – o primeiro feito pela empresa – , chamado C1, que deve otimizar a conexão 5G no aparelho.

Com o lançamento, a Apple descontinuou a antiga geração de iPhone SE, lançada em 2022, além dos modelos iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apple-lanca-iphone-de-entrada-por-ate-r-81-mil/

Apple lança iPhone de entrada por até R$ 8,1 mil

2025-02-26