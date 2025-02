Tecnologia Apple: novo iPhone 16e custa a partir de R$ 5.799 no Brasil; pré-venda já começa neste mês

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Modelo com três versões de memória interna e duas cores para o País. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O novo iPhone 16e, anunciado pela Apple nessa quarta-feira (19), tem pré-venda no Brasil a partir do dia 28 de fevereiro. Os modelos custarão a partir de R$ 5.799. Duas cores estarão disponíveis: preto e branco.

— Veja os preços:

* 128GB – R$ 5.799

* 256 GB – R$ 6.599

* 512 GB – R$ 8.099

O 16e é a versão mais econômica da família de smartphones da companhia, mas com quase todos os recursos da linha regular e premium, como o Apple Intelligence, o sistema de inteligência artificial da companhia que tem o ChatGPT integrado, ligação via satélite e o chip A18, o mais moderno da empresa.

O novo celular começa a ser vendido nos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro e vai custar US$ 599. É mais barato em relação aos US$ 799 do iPhone 16 e aos US$ 999 do iPhone 16 Pro. Serão três tamanhos de memória interna: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

É a primeira vez desde 2022 que Apple lança uma versão mais barata, quando chegou ao mercado o iPhone SE (edição especial, na sigla em inglês).

O modelo SE, de 2022, já não está mais disponível no site da Apple, mas até a terça (18) tinha os seguintes preços:

* 64 GB – R$ 4.299

* 128 GB – R$ 4.799

* 256 GB – R$ 5.799

Com o novo 16e, o clássico botão de início, presente no modelo anterior, foi abandonado pela companhia. Mas vem com o modem C1, criado pela própria companhia que permite maior duração de bateria.

O iPhone 16e terá tela de 6,1 polegadas. Como comparação, o iPhone 16 também tem tela de 6,1 polegadas, seguido do iPhone 16 Pro (6,3 polegadas ) e o IPhone 16 Pro Max (6,9 polegadas). Além disso, o novo smartphone vem com o botão de ação na parte lateral, assim como o restante da linha. O comando permite criar uma espécie de atalho para abrir a câmera, entre outras possibilidades.

Serão duas cores: preto e branco. Diferente dos outros modelos, o iPhone 16e conta ainda com o “entalhe” na parte frontal. Nos modelos da família 16 há a “ilha dinâmica”. Para carregar, a saída foi padronizada para USB-C.

Transformações

Na parte traseira continua com apenas uma câmera, com resolução de 48 MP. Para essa edição, a Apple aposta na tecnologia de fotografia computacional que melhora a qualidade das fotos, principalmente em condições de baixa luminosidade, chamada de Fusion.

A câmera frontal tem resolução de 12 MP e tecnologia “TrueDepth” para dar maior profundidade às imagens.

O novo iPhone 16e vem com o chip A18, o mais moderno da empresa que permite maior rapidez de processamento e maior duração de bateria. Segundo a Apple, o 16e tem bateria que dura 6 horas a mais que o iPhone 11 e 12 horas a mais que o iPhone SE.

O novo aparelho conta ainda com recursos como a possibilidade de ligação via satélite e detecção de queda, além dos recursos de IA, como reescrever textos, gerar imagens, além de gravar, transcrever e resumir áudio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apple-novo-iphone-16e-custa-a-partir-de-r-5-799-no-brasil-e-pre-venda-ja-em-fevereiro/

Apple: novo iPhone 16e custa a partir de R$ 5.799 no Brasil; pré-venda já começa neste mês

2025-02-19