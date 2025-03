Tecnologia Apple planeja grande reformulação de software para iPhone, iPad e Mac ainda este ano

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Lançamentos são previstos ainda para 2025. (Foto: Divulgação)

A Apple, multinacional de tecnologia reconhecida mundialmente, está em vias de implementar uma das mais significativas reformulações de software em sua história. Com previsão de lançamento para o segundo semestre de 2025, a empresa planeja transformar a interface de seus dispositivos iPhone, iPad e Mac, visando atender a uma nova geração de usuários e proporcionando uma experiência mais consistente e intuitiva.

A nova interface prometerá mudanças drásticas na aparência dos sistemas operacionais da Apple. Os ícones, menus, aplicativos, abas e botões receberão um novo design que busca simplificar a navegação e o controle dos dispositivos. Segundo fontes internas da empresa, ainda sem anúncio oficial, essa reformulação faz parte de uma estratégia mais ampla para revitalizar a interação dos usuários com os produtos da Apple.

Além disso, a nova estética será vagamente inspirada no Vision Pro, software que combina realidade virtual e aumentada. A mudança vem em um momento crucial, após um período de baixa nas receitas da empresa, cuja desaceleração se deu após picos de consumo durante a pandemia da COVID-19. A expectativa é que uma interface mais inovadora possa revitalizar a demanda por seus dispositivos, que têm visto um crescimento em vendas mais modesto nos últimos anos.

As atualizações estão programadas para serem incorporadas ao iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16. Vale destacar que essas mudanças abrangem muito mais do que apenas um design novo e moderno. Para o Mac, será a atualização mais relevante desde o Big Sur em 2020. Para o iPhone, será a maior inovação desde o iOS 7, lançado em 2013.

Anúncio e expectativas

As novidades terão destaque na Worldwide Developers Conference (WWDC), um evento anual promovido pela Apple que reúne desenvolvedores e entusiastas da tecnologia. A expectativa é que a conferência sirva como uma vitrine para as novas funções e designs, ajudando, assim, a mudar um pouco o foco das recentes dificuldades e atrasos enfrentados pela Apple na área de inteligência artificial, especialmente após a postergada atualização da assistente digital Siri.

A Apple acredita que pode melhorar ainda mais a experiência do usuário ao manter os sistemas operacionais do Mac e do iPad separados, fazendo com que essa atualização seja uma prioridade enfática dentro de sua equipe de engenharia de software. No entanto, claro, mudanças desse calibre não vêm sem riscos. Desde que o VisionOS foi lançado, a Apple enfrentou uma recepção morna, e novos designs, embora inovadores, podem ser mal recebidos por usuários habituados a interfaces familiares.

Historicamente, a Apple já enfrentou reações negativas nas redes sociais e entre os usuários ao realizar atualizações significativas. Por exemplo, a reformulação do aplicativo Fotos gerou uma onda de críticas. Com mais de dois bilhões de dispositivos em circulação, a grande expectativa em torno das mudanças atuais significa que a recepção poderá ser ainda mais crítica dessa vez.

Equilíbrio

Alan Dye, um dos executivos de longa data e que supervisiona o desenvolvimento do software, assumiu um papel líder no design da nova interface. Com um histórico que inclui a colaboração na criação do sistema operacional do Apple Watch e no desenvolvimento do iOS 7, Dye está encarregado de não apenas renovar a aparência, mas também a funcionalidade do software. Ele luta para entender e atender às mudanças nas necessidades dos usuários, sempre mantendo o legado de simplicidade e elegância que caracteriza a Apple.

Embora muitas incertezas pairam sobre como os usuários irão reagir a essa drástica mudança, a Apple parece determinada a seguir em frente. A nova interface promete não apenas uma atualização estética, mas uma reformulação significativa na forma como os usuários interagem com seus dispositivos. A companhia terá a árdua tarefa de equilibrar inovação e tradição, uma dança delicada que moldará o futuro da convivência com a tecnologia. À medida que a data de lançamento se aproxima, o mundo da tecnologia observa atentamente como a Apple, mais uma vez, tentará se reinventar.

