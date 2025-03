Saúde Cinco exercícios que odiamos e por que você deve fazê-los mesmo assim

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Antes de efetivamente saltar, você pode começar subindo e descendo de uma caixa pequena. (Foto: Reprodução/Freepik)

Alguns exercícios são fáceis. Outros são difíceis, mas suportáveis. Outros são simplesmente abomináveis. Alguns são tão odiados que até estampam camisetas com frases tipo “Burpees Hate You Too” [Os burpees também odeiam você]. Se você não é da turma do “Sem dor, sem ganho”, tudo bem pular o burpee ou qualquer outro movimento de que você não goste muito?

“Tem alguns exercícios que as pessoas nunca querem fazer, e tudo bem. Mas a maioria das pessoas se subestima quando se trata de fitness”, diz Ashantis Jones, terapeuta de saúde mental e personal trainer em Chicago.

Tentar algo difícil e perceber que você realmente consegue, acrescenta Jones, dá um gás na sua confiança, com benefícios que vão além da academia. Em um estudo de 2022, cientistas descobriram que adultos classificados como infelizes relataram maior satisfação com a vida depois de fazerem atividades (muitas vezes físicas) fora da sua zona de conforto.

“Ninguém gosta de fazer coisas nas quais não é bom”, comenta Crystal Fasano, personal trainer e instrutora de pilates no Brooklyn. Mas “a mudança acontece quando ficamos um pouco desconfortáveis”, disse ela. O segredo: todo exercício pode ser modificado e qualquer versão do exercício já vale.

Consultamos especialistas para fazer esta lista com alguns dos exercícios mais valiosos e menos queridos – e como deixá-los um pouco menos insuportáveis.

1.Pranchas – “Todos os meus clientes detestam pranchas”, conta Jones. As pranchas são uma das formas mais eficazes de desenvolver força do core, o que melhora a postura, o equilíbrio e a estabilidade geral. Se você pular as pranchas, vai perder algo bem importante.

2.Salto – É uma oportunidade perdida, comenta Maillard Howell, personal trainer no Brooklyn e coproprietário da Dean CrossFit. “Saltar melhora o equilíbrio e a coordenação. E ajuda a treinar a reação rápida de que precisamos quando nos desequilibramos”, disse ele.

3. Agachamentos – O agachamento é um padrão de movimento fundamental e necessário a qualquer pessoa que queira se sentar e se levantar sem ajuda (seja no metrô ou no banheiro), diz Howell. Isso não significa que você precise gostar dos agachamentos, mas existem maneiras de deixá-los mais suportáveis.

4. Levantamento-terra – Sim, se você tentar um levantamento-terra – exercício que consiste em se inclinar sobre os quadris para pegar um peso – com uma barra muito pesada na sua primeira ida à academia, suas costas vão se queixar. Mas o levantamento-terra feito corretamente é uma das melhores maneiras de fortalecer os isquiotibiais e os glúteos, o que “realmente pode aliviar a pressão nas costas”, afirma Koshak-Johnson.

5. Burpees – Nenhuma lista de exercícios odiados ficaria completa sem o burpee. Inventado como um teste de condicionamento físico na década de 1930 por um fisiologista chamado Royal H. Burpee, o exercício depois foi adotado pelo Exército e pela Marinha e ainda é popular em academias de CrossFit e outros espaços esportivos. (Estadão Conteúdo)

