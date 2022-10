Tecnologia Apple reduz produção do iPhone 14 Plus por causa da baixa procura

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Os preços altos na venda do iPhone 14 Plus desanimam os consumidores.

Os lançamentos dos smartphones da Apple costumam ser um acontecimento no mercado da tecnologia. No entanto, parece que o iPhone 14 Plus não fez tanto sucesso quanto o esperado.

A companhia pediu para algumas das fornecedoras de peças reduzirem a produção de componentes do celular. Falas apuradas pelo The Information apontam que o corte na fabricação do modelo tem como motivo uma “reavaliação de estratégia de venda” do modelo. Vale lembrar que o iPhone 14 Plus só chegará ao Brasil no dia 28 de outubro.

O item foi lançado para substituir a linha mini, que não vendeu o esperado nos últimos anos. O maior diferencial do 14 Plus é a tela de 6,7.

A curta baixa demanda pelo iPhone 14 Plus pode ter relação com o preço do aparelho. Nos Estados Unidos, os modelos superiores da linha, 14 Pro e 14 Pro Max, podem ser comprados por apenas US$ 100 (R$ 523) e US$ 200 (R$ 1.044) a mais, respectivamente.

No Brasil, a diferença é ainda maior. Um iPhone 14 Plus tem preços a partir de R$ 8,6 mil. Já o 14 Pro fica por R$ 9,5 mil, quase R$ 1 mil a mais.

Uma pesquisa feita pela Canalys, empresa de pesquisa de mercado, revela que as as vendas de smartphones caíram 9% neste trimestre. Além disso, não há previsão de crescimento para o setor nos próximos meses.

Além disso, as configurações do smartphone da Apple não convenceram os clientes das versões antigas para migrar para o celular mais caro. Pelo visto, os fãs da marca devem passar mais um tempinho que as versões anteriores.

