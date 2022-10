Tecnologia Plano Família do YouTube Premium ficará mais caro

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O valor salta de R$ 31,90 para R$ 34,90, um aumento de 9,4%. (Foto: Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O YouTube vai reajustar o preço de assinatura do plano familiar do YouTube Premium. O valor salta de R$ 31,90 para R$ 34,90 (aumento de 9,4%) e será válido a partir do dia 21 de novembro.

A plataforma enviou um comunicado por e-mail aos assinantes anunciando o reajuste. O aumento foi justificado apenas pela necessidade de continuar “oferecendo os melhores recursos e serviços”, sem trazer nenhum benefício adicional. O plano individual e de estudante não deve sofrer mudança de preço por enquanto.

Quem não concordar com o novo valor deverá fazer o cancelamento do YouTube Premium antes da data limite para aplicação do reajuste na mensalidade. Isso significa que se o vencimento for antes do dia 21 de novembro, ainda pagará o valor antigo.

Vale lembrar que esses são os preços pagos por quem faz a assinatura pelo site. Usuários do iOS, que assinaram pelo app do YouTube e pagam R$ 41,90, poderão sofrer um reajuste proporcional — o YouTube não disse quanto.

Assinantes do plano família podem compartilhar o acesso sem propagandas com até outras cinco pessoas. É possível também fazer o download de vídeos para assistir offline, reproduzir em segundo plano e no modo picture-in-picture, desfrutar do YouTube Music sem anúncios e ainda ter acesso ao YouTube Originals, com séries e filmes exclusivos.

No final de agosto, o YouTube Premium passou a permitir que usuários vejam vídeos em grupo via Google Meet. A novidade havia sido introduzida pelo aplicativo de videochamadas no começo daquele mês, e permitia reunir amigos para jogar, escutar música ou consumir vídeos.

Também em agosto, a plataforma começou a fazer testes com o gesto de pinça para dar zoom em vídeos. O recurso é obviamente pensado para o aplicativo para celulares e deve permitir aos assinantes do Premium observar mais detalhes nos conteúdos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia